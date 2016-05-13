ТуризмАвтор: Алексей Коломиец
Алексей Коломиец
Миссури и форель — это Монтана
Часто бывает так, что после очередного путешествия знакомые рыболовы спрашивают: «Как ты съездил...
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Школа мастерстваАвтор: Роман Артемов
Роман Артемов
Как поймать толстого окуня?
В большинстве рыболовных историй окунь играет не самую привлекательную роль. Во всяком случае с ...
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Теория и практикаАвтор: Алексей Дрябин
Алексей Дрябин
Берег. Воблеры. Судак…
Бытует мнение, что судак — та самая рыба, которую в основной массе ловят на джиг. И я, ничтоже с...
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Теория и практикаАвтор: Дмитрий Матвеев
Дмитрий Матвеев
Пелагический судак
Как бы ни старались особо патриотично настроенные граждане утверждать, что все, связанное с рыба...
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НахлыстАвтор: Игорь Тяпкин
Игорь Тяпкин
Ловля на нимфу
Если говорить на эту тему серьезно, могу с уверенностью сказать, что настоящих мастеров ловли на...
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Школа мастерстваАвтор: Владислав Сальников
Владислав Сальников
Тандемы для бомбарды
За что я люблю ловлю на бомбарду? За возможность вываживать рыбу с дальних дистанций, да еще на ...
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