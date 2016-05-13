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Туризм
Миссури и форель — это Монтана

Миссури и форель — это Монтана

Часто бывает так, что после очередного путешествия знакомые рыболовы спрашивают: «Как ты съездил...

Автор:  Алексей Коломиец
Алексей Коломиец
Просмотров: 2807
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Школа мастерства
Как поймать толстого окуня?

Как поймать толстого окуня?

В большинстве рыболовных историй окунь играет не самую привлекательную роль. Во всяком случае с ...

Автор:  Роман Артемов
Роман Артемов
Просмотров: 3189
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Теория и практика
Берег. Воблеры. Судак…

Берег. Воблеры. Судак…

Бытует мнение, что судак — та самая рыба, которую в основной массе ловят на джиг. И я, ничтоже с...

Автор:  Алексей Дрябин
Алексей Дрябин
Просмотров: 2951
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Теория и практика
Пелагический судак

Пелагический судак

Как бы ни старались особо патриотично настроенные граждане утверждать, что все, связанное с рыба...

Автор:  Дмитрий Матвеев
Дмитрий Матвеев
Просмотров: 2643
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Нахлыст
Ловля на нимфу

Ловля на нимфу

Если говорить на эту тему серьезно, могу с уверенностью сказать, что настоящих мастеров ловли на...

Автор:  Игорь Тяпкин
Игорь Тяпкин
Просмотров: 1806
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Школа мастерства
Тандемы для бомбарды

Тандемы для бомбарды

За что я люблю ловлю на бомбарду? За возможность вываживать рыбу с дальних дистанций, да еще на ...

Автор:  Владислав Сальников
Владислав Сальников
Просмотров: 3064
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Сообщения блога

На приток Дона с мушка...
13.05.2016 14:30:57
Съездил на майские на один из притоков Дона, благо там запрета нет. Ловил воблерами...
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Написал(а): Сальников Владислав

Сообщения форума

Посоветуйте катушку&nb... (12.06.2016 02:11:52)
Конечно, есть. Катушкой размером 1000 с большим передаточным числом рыбу весом…
>>>>> читать далее Написал(а): Pike

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